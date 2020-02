Serie D, Poule Scudetto e Playoff: il programma completo

“Il Palermo saprà solo a fine stagione a quale delle due competizioni prenderà parte, ma una cosa è (quasi) certa: il 10 maggio i rosa saranno in campo, per la Poule Scudetto o per i play-off“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’ufficialità delle gare che si disputeranno al termine della regular season di Serie D. La Lega Nazionale Dilettanti, infatti, ha reso note le date e i programmi per la Poule Scudetto ed i playoff. Dopo l’ultimo turno di campionato, dove il Palermo sfiderà il Troina il prossimo 3 maggio, i rosanero scenderanno ancora in campo.

Qualora la squadra di Pergolizzi dovesse vincere il proprio girone a partire dal 10 maggio i rosanero parteciperanno ad un mini torneo tra tutte le squadre vincitrici dei nove gironi che si contenderanno lo scudetto del campionato dilettanti. Tre triangolari con match di sola andata, gare previste per il 17 maggio e 20 maggio, mentre il 28 e 30 maggio si giocheranno le semifinali e la finale. Qualora i rosanero, invece, non dovessero terminare il girone al primo posto scenderanno in campo per i playoff (ancora non aritmeticamente conquisti), sempre a partire dal 10 maggio (finale il 17 maggio), ai quali parteciperanno le squadre che hanno terminato il campionato dal secondo al quinto posto ma questi spareggi non assegnano alcun posto nella categoria superiore, né garantiscono automaticamente un ripescaggio in C.