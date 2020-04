Serie D, obiettivo terminare la stagione: si potrebbe ripartire il 17 maggio. Sibilia: “Bastano 40 giorni”

Di corsa.

L’obiettivo della Lega Nazionale Dilettanti è quello di concludere regolarmente i campionati, con l’auspicio che l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus finisca nel più breve tempo possibile. Otto le giornate che mancano al termine della Serie D, che con turni infrasettimanali potrebbero esser completate in poco più di un mese. La data nel calendario potrebbe quella del 17 maggio, ma fare previsioni al momento è impossibile.

“Vogliamo impiegare 40 giorni per chiudere il campionato – ha spiegato Cosimo Sibilia, numero uno della LND, ai microfoni di Sportitalia –. Si riparte dall’ultima giornata e si completa (8 partite nei Gironi del Sud e 11 per quelli colpiti dal Coronavirus). Se ci saranno le condizioni, ci si potrà allenare quanto prima, ma dobbiamo aspettare i fatti: con il 14 Aprile si chiude con un provvedimento del Governo. Noi siamo pronti a discutere il tutto e raggiungeremo il risultato“.

Il rischio è quindi quello che le misure restrittive imposte dal governo nazionale per superare l’emergenza sanitaria vadano avanti anche dopo Pasqua. In questo caso, infatti, è difficile che si riprenda per metà maggio, visto che la lunga pausa non ha permesso alle squadre di allenarsi con continuità, nonostante la buona volontà di calciatori e società (il Palermo ad esempio ha fornito le cyclette a tutti i tesserati).

Serie D, Sibilia: “Vogliamo portare a termine il campionato. Si è parlato dell’ipotesi di ripartire il 17 maggio…”