Serie D, lo strano caso del Savoia: tre gare casalinghe alle ore 15,00, quella mezz’ora di differenza…

Il Palermo deve ritrovarsi.

I rosanero nelle ultime sette uscite, dalla sconfitta casalinga contro il Savoia, ha iniziato un periodo non troppo positivo conquistando appena 11 punti contro i 21 ottenuti dai campani che adesso si ritrovano a -3 dalla vetta. La squadra guidata da mister Pergolizzi ha bisogno di una scossa perché adesso non si può più sbagliare. Nel frattempo c’è un dilemma sul quale ragionare: perché nelle ultime sette gare il Savoia ne ha giocate tre alle 15? L’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport‘ si è interrogata proprio su un aspetto che, seppur marginale, potrebbe dare un piccolo vantaggio ai campani.

« In serie D, per modificare l’orario è sufficiente l’accordo della società ospitata e sembra che il Savoia abbia fatto queste richieste (accolte) per favorire un maggior afflusso di pubblico. Solo nelle tre giornate finali del campionato è previsto l’obbligo della contemporaneità. Ma a Palermo parecchi ritengono che così venga violata di fatto la par condicio, potendo orientarsi sui risultati delle altre squadre ».

