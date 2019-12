Serie D, il Savoia riapre il campionato: favola Licata. Zeman: “Situazioni da Terza categoria, l’arbitro il migliore in campo del Giugliano”

“L’arbitro è stato il migliore in campo per il Giugliano”.

Queste le dichiarazioni del tecnico dell’Acr Messina, Karel Zeman, dopo il ko per 2-1 sul campo della squadra campana: “Ho vissuto situazioni che nemmeno in Terza categoria – ha proseguito l’allenatore dei peloritani in un’intervista riportata da La Gazzetta dello Sport -. Mi hanno sputato in testa, e dagli spalti mi hanno continuamente detto che devo morire e che mio padre è già morto. Da voltastomaco: se il campionato è questo, non voglio più partecipare”.

Serie D, 17a giornata: il Palermo conquista un solo punto, torna a vincere il Licata. Risultati e classifica

Festeggia, invece, l’Fc Messina che contro il Roccella ha ottenuto la quinta vittoria nelle ultime sei gare, decisivo un gol dell’ormai solito Facundo Coria. Il Savoia strapazza in rimonta l’Acireale al Tupparello (dallo 0-2 degli acesi al 4-2 in favore dei campani): “A inseguire c’è il Licata, matricola rivelazione del girone, che supera di misura il Marina di Ragusa e resta terzo. Stessa sorte tocca al Biancavilla nell’altro derby siciliano: 1-0 sul Marsala”, conclude il quotidiano.

Palermo, non intervenire sul mercato sarebbe un delitto: dopo il ko col Savoia i rosa si sono smarriti

FOTO: Gallery Palermo-Troina, 17a giornata Serie D 2019/20