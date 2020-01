Serie D, il Roccella non perde tempo: calabresi già all’opera per la trasferta di Palermo. Info e dettagli

Il Roccella si prepara alla gara contro il Palermo.

In Serie D deve ancora andare in scena la seconda giornata del girone di ritorno, ma il club calabrese è già all’opera per la trasferta più importante e significativa dell’intera stagione calcistica: attraverso una nota ufficiale pubblicata sulla propria pagina ‘Facebook’, infatti, la società rende nota l’organizzazione di un pullman per raggiungere il capoluogo siciliano, in occasione della sfida contro la formazione di mister Rosario Pergolizzi, in programma domenica 19 gennaio alle ore 14.30 al “Renzo Barbera”.

Di seguito, la nota in questione.

“In vista della trasferta di Palermo per la partita che si giocherà tra due domeniche, il 19 gennaio 2020, l’Asd Roccella sta organizzando un pullman per i tifosi che vorranno seguire la squadra.

Il costo andata ritorno del pullman GT è di €. 26,00 a persona. È richiesta adesione minima di 50 persone.

Prenotazione presso Bar Roma, anticipo €. 11,00″.