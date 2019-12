Serie D, il campionato dilettantistico nazionale sbarca in tv: tutte le info e i dettagli

La Serie D sbarca in tv.

A partire da domenica 22 dicembre 2019 Sportitalia trasmetterà in diretta esclusiva e in modo totalmente gratuito una partita a settimana del massimo campionato dilettantistico nazionale. Dunque, la Serie D, attualmente trasmessa sulla piattaforma streaming Eleven Sport, solo ed esclusivamente per le partita del Palermo e del Foggia, rispettivamente inseriti nel Girone I e Girone H, adesso – come comunicato dalla stessa LND sulla propria pagina ‘Facebook’ -, si aggiunge alle dirette di tutte le altre gare nazionali e internazionali in programma.

Di seguito, il post in questione.