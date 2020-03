Serie D, due giorni per decidere il futuro del campionato: oggi si riunisce la LND, domani la FIGC. I dettagli

Ore frenetiche.

Tutte le società di calcio attendono di sapere il loro destino e soprattutto quando torneranno in campo. Se i campionati professionistici si sono già iniziati a disputare a porte chiuse, la Serie D deciderà come muoversi nella giornata di oggi. La scorsa settimana la Lega Nazionale Dilettanti ha rinviato tutte le gare della ventisettesima giornata, ma adesso bisognerà anche conoscere cosa stabilirà la FIGC nella riunione di domani.

Il Palermo avrebbe dovuto girare ieri pomeriggio alle 15 sul campo del Corigliano, sfida valida per la 27a giornata del Girone I della quarta serie italiana. La LND dovrà quindi prima di tutto fissare una data per recuperare questo turno. Due le ipotesi: quella di ripartire il 22 marzo con la giornata rinviata oppure proseguire con la 28a giornata e recuperare in un turno infrasettimanale le gare saltate a causa del rinvio dovuto all’emergenza Coronavirus.

Il tutto naturalmente dipende anche dalla possibilità che la Federazione decida di stoppare tutti campionati. Nel corso del consiglio federale di domani, infatti, si stabiliranno le linee guida e soprattutto i criteri su come, e se, proseguire con le gare. Da una parte il ministro Spadafora che non ha escluso che venga fermato tutto, dall’altra AIC con il suo presidente Damiano Tommasi che chiede di interrompere tutte le partite. Intanto le gare di A, B e C si sono disputate a porte chiuse…