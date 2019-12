Serie D, Castrovillari: il club calabrese chiude per Kean, il fratello di Moise per rinforzare l’attacco

Il Castrovillari vuole rinforzarsi.

La compagine calabrese che domenica scorsa ha ceduto al Palermo di Pergolizzi per 1-0 ha comunque dimostrato di essere una squadra propositiva e che potrà ambire a una salvezza tranquilla. La dirigenza del club punta forte Giovanni Dosse Kean, fratello del più noto Moise, che nella sua carriera ha vestito le maglie di Rieti, Asti, Vado Ligure, Giulianova, Sancataldese e Roccella. L’attaccante classe ’93 sarebbe la pedina che sta ricercando il tecnico del Castrovillari, Sasà Marra, per completare il reparto offensivo restato orfano del bomber Punzoniere. Il centravanti già da questa mattina sarà aggregato al gruppo e inizierà la preparazione in vista dell’importante trasferta di Nola, in fase di definizione il tesseramento dell’argentino Facundo Graziano.

