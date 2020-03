Serie D, 26a giornata: il Palermo cala il poker, vince anche il Savoia. Risultati e classifica

Ventiseiesima giornata di Serie D – girone I.

Il Palermo, impegnato quest’oggi tra le mura amiche del “Renzo Barbera”, è tornato a vincere, dopo lo stop della scorsa giornata contro il Licata, battendo il Nola con un netto 4-0. Ad aprire le danze, a un quarto d’ora dal fischio d’inizio, Mattia Felici, con un pallonetto. Roberto Floriano, autore di tripletta e assist, può invece portare a casa il pallone. Tre punti e vittoria di spessore, per continuare il cammino verso la Serie C. A Torre Annunziata vince anche il Savoia. I campani, anch’essi reduci da una sconfitta, hanno battuto in rimonta il Corigliano grazie alle reti di Mattia Tascone, Alessandro De Vena e Giovanni Romano. Il gap tra le due compagini, dunque, resta di 7 punti.

Palermo-Nola 4-0: al “Barbera” va in onda il Floriano show, i rosa calano il poker e tornano a volare

Mediagol.it vi propone i risultati della ventiseiesima giornata del campionato di Serie D e la classifica aggiornata.

RISULTATI

ACR Messina-Licata 3-2

Giugliano-Biancavilla 3-0

Castrovillari-Roccella 0-2

San Tommaso-Marina di Ragusa 1-1

Troina-Cittanovese 1-0

Palmese-Marsala 0-0

Acireale-FC Messina 0-0

Palermo-Nola 4-0

Savoia-Corigliano 3-1

CLASSIFICA

Palermo 63

Savoia 56

Giugliano 47

FC Messina 46

Troina 46

Acireale 43

Licata 41

Nola 36

ACR Messina 36

Biancavilla 35

Cittanovese 33

Castrovillari 32

Marina di Ragusa 28

Roccella 25

Corigliano 25

Marsala 24

San Tommaso 21

Palmese 12