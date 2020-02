Serie D, 24a giornata: il Palermo vince grazie ai giovanissimi, il Savoia cala il poker. Risultati e classifica

Ventiquattresima giornata del campionato di Serie D – girone I.

Il Palermo, impegnato questo pomeriggio tra le mura amiche, ha battuto il Biancavilla, squadra che a settembre aveva eliminato i rosanero dalla Coppa Italia ai calci di rigore. Una vittoria firmata dai due under arrivati al club del duo Mirri-Di Piazza nel corso del mercato di gennaio e subentrati nella ripresa: Andrea Silipo, autore di un gol straordinario dal limite dell’area, e Lorenzo Lucca, oggi all’esordio. Il risultato finale, al “Renzo Barbera”, è di 2-0.

Palermo-Biancavilla 2-0: la meglio gioventù fa volare i rosa, Silipo e Lucca scuotono la capolista

A Torre Annunziata vittoria di spessore per il Savoia, che ha calato il poker contro il Licata, prossimo avversario dei rosanero. Nessun problema per la compagine biancoscudata, che ha sperato fino all’ultimo in un passo falso degli uomini di Rosario Pergolizzi. Il gap con la capolista, però, resta di 7 punti.

Le altre squadre in lotta per i vertici, dietro ai campani, restano a pochissimi punti di distanza tra loro. Il Giugliano ha blindato il terzo posto della classifica salendo a 43 punti, in virtù della vittoria conquistata contro l’FC Messina, che resta invece a quota 42. I medesimi punti ha anche l’Acireale, vittorioso oggi contro il Roccella. Resta per ora fuori dalla zona play-off, invece, il Troina.

Mediagol.it vi propone i risultati delle gare della ventiquattresima giornata e la classifica aggiornata.

ACR Messina-Cittanovese 2-0

Acireale-Roccella 3-2

Giugliano-FC Messina 1-0

Castrovillari-Marsala 2-2

Nola-Corigliano 4-1

Palmese-San Tommaso 2-3

Palermo-Biancavilla 2-0

Savoia-Licata 4-0

Troina-Marina di Ragusa 1-0

Palermo 60

Savoia 53

Giugliano 43

FC Messina 42

Acireale 42 (4 punti di penalizzazione)

Troina 40

Licata 38

Biancavilla 35

Nola 33

ACR Messina 33

Cittanovese 32

Castrovillari 29

Marina di Ragusa 24

Marsala 23

Corigliano 22

San Tommaso 20

Roccella 19

Palmese 11