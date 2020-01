Serie D, 21a giornata: Sforzini regala 3 punti al Palermo, vince anche il Savoia. Risultati e classifica

Ventunesima giornata del campionato di Serie D – Girone I.

Il Palermo, impegnato questo pomeriggio in casa del Marina di Ragusa, ha conquistato il secondo successo consecutivo. Il gol di Ferdinando Sforzini, chiamato in causa per prendere il posto dell’infortunato Giovanni Ricciardo, ha regalato i tre punti ai rosanero. Una vittoria di misura, come quella maturata tra le mura amiche contro il Roccella, che fa salire gli uomini di Rosario Pergolizzi a quota 51.

Marina di Ragusa-Palermo 0-1: il lampo di Sforzini vale tre punti! Sofferenza e cinismo, i rosa blindano il primato

Il vantaggio sul Savoia, tuttavia, resta di cinque punti. I campani, infatti, hanno sconfitto il Marsala in trasferta, con un netto 0-2. Vince anche l’FC Messina, senza troppe preoccupazioni, contro il Biancavilla. Non va oltre lo zero a zero, invece, il Giugliano in casa del San Tommaso.

Mediagol.it vi propone i risultati e la classifica aggiornata.

Marina di Ragusa-Palermo 0-1

Castrovillari-ACR Messina 1-1

Cittanovese-Corigliano 0-0

FC Messina-Biancavilla 3-0

Licata-Palmese 1-0

Marsala-Savoia 0-2

Roccella-Nola 1-2

San Tommaso-Giugliano 0-0

Troina-Acireale 2-1

Palermo 51

Savoia 46

FC Messina 39

Troina 37

Giugliano 36

Licata 35

Acireale 33 (4 punti di penalizzazione)

Biancavilla 32

Cittanovese 32

ACR Messina 30

Nola 27

Castrovillari 22

Marina di Ragusa 20

Marsala 19

Corigliano 19

Roccella 18

San Tommaso 14

Palmese 11