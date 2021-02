Serie C, Viterbese-Palermo: variazione in calendario per il match tra i rosanero e la compagine laziale. I dettagli

Confermato l’anticipo della gara tra Viterbese e Palermo.

La formazione di Roberto Boscaglia – dopo i successi contro Bisceglie e Turris – si appresta ad affrontare un’importante serie di sfide che influiranno non poco sul prosieguo della propria stagione. Prima del derby siciliano contro il Catania, infatti, i rosanero saranno attesi da due incroci alquanto significativi per tarare ambizioni ed obiettivi La prossima gara casalinga che vedrà coinvolta la franchigia di Viale del Fante e il Catanzaro, sarà come da calendario prevista per domenica 21 febbraio alle ore 12:30, senza alcuna variazione di orario o data predisposta dai soggetti di competenza della Lega di Serie C. Al contrario, invece, arriva l’anticipo dell’incontro successivo, quello tra i siciliani e la Viterbese, inizialmente programmato per domenica 28 febbraio. In seguito ad alcune modifiche relative all’organizzazione complessiva di tutti i match, il confronto in questione verrà anticipato di ventiquattro ore, spostando data e orario di inizio a sabato 27 febbraio alle ore 12:30. La compagine rosanero avrà un giorno in più a disposizione per preparare l’atteso derby contro la compagine etnea guidata da Raffaele in programma il prossimo 3 marzo.