Serie C, ufficializzato l’inizio: la decisione del Consiglio Direttivo, si partirà il 27 settembre

C’è la data ufficiale per l’inizio del prossimo campionato di Serie C.

L’avvio della stagione 2020/21 della terza serie italiana è previsto per il 27 settembre, data ufficializzata non appena è terminato il Consiglio Direttivo della Lega Pro svoltosi nella giornata odierna.

Sono state poi approvate le modifiche allo Statuto che recepiscono i principi informatori del CONI e che verrà sottoposto all’esame ed approvazione durante l’Assemblea dei Club del prossimo 24 luglio. È stato altresì approvata la modifica del regolamento del minutaggio dei giovani che verrà anch’esso portato per l’approvazione dell’Assemblea.

Le parole del presidente Francesco Ghirelli che si è proiettato alla prossima annata.

“Siamo sempre in attesa del provvedimento sul credito d’imposta e sull’istituzione dell’apprendistato. Ci manca il pubblico allo stadio che rappresenta una componente essenziale ed imprescindibile del calcio oltre che essere una risorsa fondamentale per i nostri club. Auguriamo che la curva epidemiologica del Paese continui nel miglioramento costante degli ultimi tempi anche per consentire un alleggerimento del protocollo sanitario. Per la Serie C è molto difficile sopportare economicamente il controllo sanitario previsto e sarebbe di certo un ulteriore ostacolo per la sostenibilità dei nostri club”.