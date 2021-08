Serie C, ufficiale: ripescate Latina, Lucchese, Fidelis Andria e Siena

La Figc ha ufficializzato il ripescaggio di Lucchese, Latina, Siena e Fidelis Andria

La FIGC ufficializzato i ripescaggi in Serie C di quattro club. Si tratta di Latina, Lucchese, Fidelis Andria e Siena . Escluse Novara , Carpi , Sambenedettese e Casertana . Resta da sciogliere il nodo relativo al quinto posto: conteso tra Fano e Pistoiese - così come sottolineato da "PistoiaSport". Di seguito, la nota ufficiale.

− visto il Comunicato Ufficiale n. 51/A del 4 agosto 2021, con il quale è stata pubblicata la graduatoria da utilizzare per l’integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2021/2022, ai sensi della normativa vigente;

- considerato che la quarta e la quinta società in graduatoria sono le seguenti: U.S. Pistoiese 1921 S.r.l. e ACN Siena 1904 S.r.l.;

- tenuto conto che la società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. ha presentato ricorso avverso l’inserimento al quarto posto in graduatoria della U.S. Pistoiese 1921 S.r.l., non sollevando rilievi sull’inserimento al quinto posto in graduatoria della società ACN Siena 1904 S.r.l.;