Serie C, tutte le gare del Palermo su Eleven Sport: info, prezzi e dettagli sugli abbonamenti

“Anche per la prossima stagione, i diritti televisivi del campionato di serie C sono stati assegnati al colosso del web Eleven Sports, piattaforma online con sede nel Regno Unito che in Italia trasmette in esclusiva tutte le gare del campionato di calcio di serie C”.

Apre così l’edizione odierna de La Repubblica puntando i fari sui diritti tv della gare dei rosanero. Tra poco meno di 10 giorni il campionato di Serie C aprirà i battenti: stadi ancora chiusi – a causa dell’emergenza Coronavirus -, e tifosi in trepidante attesa di un nuovo parere da parte del Cts su un’eventuale riapertura. Nonostante il delicato momento sanitario che ha spezzato anche gli equilibri del mondo del calcio, i supporters del Palermo anche quest’anno possono tirare un sospiro di sollievo, perchè sia in tv che in streaming ci sarà la possibilità di seguire tutte le gare della squadra di mister Boscaglia, “compresi i play-off promozione, i play-out e gli incontri di coppa Italia e Supercoppa”, proprio laddove lo scorso anno vennero trasmessi tutti gli incontri dei rosa nel campionato di Serie D.