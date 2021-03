Serie C, Teramo-Ternana 2-4: Illusione biancorossa, Partipilo e Falletti mettono a posto le cose

Poker della Ternana in casa del Teramo.

I rossoneroverdi hanno superato per 4-2 in trasferta i biancorossi al termine di un match particolarmente divertente. Dopo il gol del vantaggio firmato al 47′ da Falletti, i padroni di casa la ribaltano con le reti di Santoro e Pedro Ferreira. Gli umbri però non ci stanno e tra il 57′ e il 72′ mettono in atto la contro-rimonta grazie alle realizzazioni di Partipilo e Furlan. Il definitivo 4-2 porta ancora la firma di Falletti che chiude definitivamente la gara. Con questa vittoria i punti di vantaggio sull’Avellino secondo (in campo alle 20.30) sono 12 considerando che gli uomini di Cristiano Lucarelli devono recuperare due gare.

RISULTATI

Vibonese-Monopoli 0-0

Turris-Catania 1-0

Bari-Casertana 1-1

Bisceglie-Paganese 0-1

Cavese-Catanzaro (posticipata)

Virtus Francavilla-Foggia 0-1

Viterbese-Juve Stabia 0-1

Teramo-Ternana 2-4

Avellino-Potenza (ore 20.30)

LA CLASSIFICA

Ternana** 69

Avellino** 57

Bari* 52

Catanzaro** 48

Juve Stabia 46

Foggia 46

Catania* 43

Teramo* 42

Palermo* 39

Casertana* 38

Viterbese* 34

Monopoli* 34

Turris 34

V.Francavilla 31

Potenza*** 28

Vibonese* 28

Paganese 27

Bisceglie* 24

Cavese**** 16



* una gara in meno

** due gara in meno

*** tre gare in meno

Catania -2 punti di penalizzazione