Serie C, tensione in casa Cavese: il club è ultimo con il Palermo, i tifosi entrano negli spogliatoi

A Cava de’ Tirreni i tifosi non ci stanno.

C’è tanta tensione in casa Cavese per le prestazioni negative del club campano nel girone C di Serie C. Così come riporta Tuttomercatoweb.com, nella giornata odierna alcuni tifosi della squadra di Cava de’ Tirreni sarebbero entrati fino negli spogliatoi per contestare lo staff tecnico e e la dirigenza in un faccia a faccia con i diretti interessati. Nello specifico, i tifosi hanno chiesto a gran voce le dimissioni dell’allenatore della Cavese Giacomo Modica e del direttore generale del club Giuseppe Pavone. Il presidente dei campani, Massimiliano Santoriello, avrebbe risposto in maniera negativa alle richieste dei supporters.

Lega Pro, arriva l’annuncio: “Partite di Serie C in chiaro”. I dettagli

La Cavese, attualmente, si trova a quota un punto nella classifica del girone meridionale della Serie C, fanalino di coda insieme al Palermo di Roberto Boscaglia. Di seguito, la graduatoria del girone C della terza divisione italiana.

Ternana 15

Teramo 14

Avellino 13

Bari 11

Turris 10

Juve Stabia 10

Vibonese 9

Catanzaro 8

Monopoli 8

Bisceglie 7

Catania 6

Paganese 6

Viterbese 6

Potenza 5

Virtus Francavilla 5

Foggia 3

Casertana 3

Cavese 1

Palermo 1

Trapani (escluso)