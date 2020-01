Serie C, Sicula Leonzio: esonerato il tecnico Giovanni Bucaro, torna Grieco. Il comunicato

La sconfitta casalinga contro il Teramo è costata la panchina a Giovanni Bucaro.

La Sicula Leonzio ha deciso di esonerare il proprio allenatore che nel corso dell’estate era anche stato accostato al Palermo, prima che i rosanero decidessero di puntare su Rosario Pergolizzi. Il club di Lentini al momento occupa l’ultima posizione in classifica nel girone C di Serie C con soli 11 punti conquistati in 20 gare disputate, con la zona salvezza che al momento è una chimera. Il comunicato del club.