Serie C, Sagramola sullo sciopero dell’AIC: “Preoccupazione condivisibile, sono certo di una cosa”

L’Associazione italiana calciatori indice lo sciopero per la prima giornata del campionato di Serie C.

L’annuncio è arrivato quest’oggi tramite un comunicato ufficiale. I vertici dell’AIC si sono scagliati contro la Lega Pro a causa dell’impossibilità di raggiungere un accordo con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e sull’abolizione delle restrizioni nelle liste delle squadre partecipanti ed deciso di scioperare per la prima giornata del campionato di Serie C.

L’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, analizza così il problema: “Il tentativo della Lega di indurre le società a gestioni più virtuose, è condivisibile. L’efficacia della soluzione scelta (la limitazione del numero di professionisti in rosa), si potrà valutare e misurare soltanto a fine stagione. Forse si potevano immaginare soluzioni diverse – ha proseguito -, magari imponendo ai club limiti di spesa legati alle proprie capacità di ricavo, stile financial fair play, per intendersi, ma oramai sembra tardi per aggiustamenti di qualsiasi tipo. È comprensibile la preoccupazione dell’AIC ma, comunque, se l’obiettivo fosse raggiunto, dovrebbero gioirne proprio i calciatori“, si legge nelle parole riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’.