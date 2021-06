Serie C, ritorno 2° turno nazionale playoff: Padova col brivido, l’Avellino sogna. I risultati

Si sono disputate le gare valide per il ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C.

L’Alessandria nel primo match del pomeriggio ha superato per 1-0 la Feralpisalò grazie alla rete messa a segno da Arrighini nel recupero del primo tempo. Vittoria importante per i piemontesi che, nonostante l’1-0 subito all’andata, in virtù della migliore classifica ha conquistato un pass per le semifinali. Nelle altre sfide in programma succede davvero di tutto: il Catanzaro cede 1-0 all’Albinoleffe ed è eliminato, brivido per il Padova che perde 3-1 ma passa il turno per una migliore classifica. Soffre l’Avellino che nonostante sia rimasto in 10 ha resistito agli attacchi del Sudtirol che segna su calcio di rigore solo al 97′, in virtù del 2-0 dell’andata sono gli irpini ad accedere alle finale four.

Ecco gli accoppiamenti

Albinoleffe-Alessandria

Avellino-Padova