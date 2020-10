Con un comunicato ufficiale la Lega Pro ha reso nota la data in cui verrà recuperato il match del “Barbera” tra Palermo e Potenza, originariamente in programma lo scorso 4 ottobre e non disputato per la positività al Covid-19 di due tesserati del club lucano. La sfida è valida per la seconda giornata del girone C di Serie C e verrà recuperata il prossimo 29 ottobre alle ore 15 allo stadio “Renzo Barbera”.

I