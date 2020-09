Serie C, oggi il sorteggio dei calendari per la stagione 2020-2021: orario e dove vederlo in tv

La Serie C prende forma in vista della partenza prevista per il 27 di settembre.

Ieri, si è svolto in videoconferenza il Consiglio Direttivo di Lega Pro dopo l’esito del Consiglio della Figc, che ha riconosciuto all’unanimità a Bisceglie e Foggia il diritto all’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Le due società pugliesi avranno dieci giorni di tempo per finalizzare le procedure di iscrizione, che saranno poi prese in esame dalla Covisoc e dalla Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi. Il Direttivo di Lega Pro ha, inoltre, provveduto alla compilazione dei gironi mantenendo la suddivisione utilizzata nelle scorse stagioni. Saranno inserite le lettere “X” e “Y” in attesa dei termini concessi dalla Figc per la finalizzazione delle procedure di iscrizione di Bisceglie e Foggia.

Serie C, definiti i gironi: Foggia e Bisceglie sfidano il Palermo, domani i calendari in diretta tv. I dettagli

Oggi invece verranno sorteggiati i calendari per la stagione 2020-2021 del campionato Serie C: l’inizio della cerimonia, che si terrà nella sede della stessa Lega Pro, è stato fissato per le ore 17.00. Il sorteggio si potrà vedere in diretta tv, a trasmetterlo sarà infatti Rai Sport, che assieme all’ormai nota piattaforma multinazionale Eleven Sports detiene anche per la prossima stagione i diritti della competizione. Inoltre, sarà possibile assistere alla cerimonia del sorteggio anche ai canali 57 e 58 del Digitale Terrestre, oppure al 227 di Sky.