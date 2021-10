Serie C, il programma Sky fino alla 17^giornata. Tre le gare del Palermo in diretta

Le gare di Serie C trasmesse su Sky, ecco il programma dalla 12^ alla 17^ giornata. Sono tre le partite del Palermo in diretta

Si rende noto che le sottoindicate gare verranno trasmesse in diretta televisiva su SKY in modalità pay, mediante piattaforma satellitare e digitale terrestre, nelle date ed ai seguenti orari, anche a parziale modifica di cui al Com. Uff. n.64/DIV del 08.10.2021: