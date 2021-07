Serie C, il Girone C cambia volto? Casertana e Paganese a rischio iscrizione. I dettagli

La geografia dei gironi di Serie C potrebbe essere destinata ad un drastico cambiamento

"Rischio ripescaggi, il girone C cambia volto?". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", puntando i riflettori sulla composizione dei gironi della terza serie italiana.

Allo scoccare della scadenza per depositare le varie documentazioni, 50 club su 51 hanno completato la procedura in tempo. "La Casertana non è riuscita a presentare la fideiussione da 350 mila euro, mentre la Paganese attende il responso definitivo della Covisoc sulle ultime pendenze", si legge sul GDS.

Entrambe le società dovrebbero far parte del girone C. Raggruppamento in cui milita il Palermo nonché il Catania e uno dei due Messina (FC ed ACR si giocheranno la promozione in terza serie all'ultima giornata del campionato di Serie D).

Qualora le due squadre non dovessero riuscire ad iscriversi verrebbero mescolate le carte di tutti i gironi di Serie C. E, pertanto, uno dei club a cavallo tra girone B e C - quali Pescara, Viterbese, Teramo e Monterosi - potrebbe essere definitivamente agglomerato nel raggruppamento del sud. Tra i criteri del ripescaggio vi sono posizionamento in classifica nella passata stagione e media spettatori avuti dal 2014-2015 al 2018-2019. Proprio per questa ragione non appare scontato il ripescaggio di Bisceglie e Cavese, retrocesse in D l'appena trascorsa stagione.

Una mappa ancora dunque tutta da delineare, aspettando anche le società di Serie D che avranno tempo sino al 5 luglio per iscriversi al campionato.