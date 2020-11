Serie C, il Catanzaro blinda la panchina di mister Calabro in vista della sfida contro il Palermo

Il Catanzaro blinda la panchina di Antonio Calabro.

A pochi giorni dalla sfida contro il Palermo, in programma mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 allo Stadio “Nicola Ceravolo” e valida per la settima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il club calabrese ha rinnovato la sua fiducia nei confronti del tecnico originario di Galatina con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito di riferimento.

Di seguito, il comunicato in questione.

“Piena fiducia in mister Antonio Calabro e nessun dubbio sul suo operato. I vertici dell’US Catanzaro intendono rispondere alle notizie, apparse su alcuni siti, sul futuro tecnico della squadra giallorossa dopo la sconfitta di oggi a Terni. La società precisa che nessuna riunione si è svolta per discutere di un eventuale esonero dell’allenatore il quale, al contrario di quanto comunicato da certe testate, gode della piena fiducia di tutte le componenti societarie e dovrà quindi proseguire, con grande serenità, il lavoro intrapreso”, si legge.