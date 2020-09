Serie C, i probabili gironi: Palermo in un gruppo C di fuoco, ci sarà anche la Ternana. Il Foggia…

La Serie C prenderà il via il 27 settembre.

I gironi, complici retrocessioni, promozioni e penalizzazioni last-minute, non sono ancora stati ufficialmente definiti. La data in cui verranno sorteggiati i calendari, intanto, è fissata per giovedì 10 settembre alle 18:50 al Salone d’Onore del Coni, con la cerimonia che sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. Il Palermo può dirsi sicuro di essere inserito in un girone C di fuoco insieme alle altre due siciliane Catania e Trapani. Il gruppo in questione includerà le squadre da Terni in giù. Non ci sarà, dunque, il derby tra Ternana e Perugia. Altre squadre, invece, vivono ancora nel dubbio. È il caso dell’Arezzo, ad esempio, che potrebbe essere spostato nel girone B. I tagli geografici, insomma, non mancano. Inoltre, ancora da comprendere se il Foggia verrà ripescato.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha intanto stilato una lista delle probabili squadre per ogni girone.

GIRONE A: Albinoleffe; Alessandria; Carrarese; Como; Giana; Grosseto; Juventus U23; Lecco; Livorno; Lucchese; Novara; Olbia; Pergolettese; Piacenza; Pistoiese; Pontedera; Pro Patria; Pro Sesto; Pro Vercelli; Renate

GIRONE B: Arezzo; Carpi; Cesena; Feralpisalò; Gubbio; Legnano; Fano; Fermana; Imolese; Mantova; Matelica; Modena; Padova; Perugia; Ravenna; Sambenedettese; Sudtirol; Triestina; Virtus Verona; Vis Pesaro

GIRONE C: Avellino; Bari; Bisceglie ?; Casertana; Catania; Catanzaro; Cavese; Foggia ?; Francavilla; Juve Stabia; Monopoli; Paganese; Palermo; Potenza; Teramo; Ternana; Trapani; Turris; Vibonese; Viterbese

TFN, combine Picerno-Bitonto: pugliesi e lucani in D, Foggia e Rende candidate al ripescaggio