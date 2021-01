Serie C-Girone C, un positivo al Coronavirus tra i calciatori di Auteri: la nota del Bari

Brutta tegola in casa Bari.

Sabato 9 gennaio, archiviata la sosta per le festività natalizie, la Serie C torna in campo. Tuttavia, questa mattina, una pedina dello scacchiere di mister Auteri è risultato positivo al Coronavirus. Il calciatore, la cui identità non è stata comunicata dalla società, non è ancora rientrato a Bari e rimane in isolamento domiciliare essendo state attivate tutte le procedure previste dal protocollo.

Di seguito, il comunicato diramato dal club biancorosso sul proprio sito di riferimento.

“L’esito degli esami effettuati da un calciatore presso la sua residenza durante il periodo di sosta natalizia – si legge – hanno rilevato la positività dello stesso al Coronavirus-COVID-19”, si legge.