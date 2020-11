Serie C-Girone C, tutto pronto per Palermo-Catania: ecco dove vedere il derby in diretta tv e streaming

Tutto pronto per Palermo-Catania.

Stasera allo Stadio “Renzo Barbera”, rosanero e rossazzurri, a distanza di sette anni dall’ultima volta, si sfideranno per il posticipo della nona giornata del campionato di Serie C-Girone C: un derby inedito, per la prima volta nella storia dei due club, infatti, il match si giocherà a porte chiuse, come previsto dal protocollo sanitario anti Covid-19.

Palermo-Catania, rosanero a caccia della prima vittoria: il ruggito di Boscaglia infiamma il derby

Tuttavia, i supporters di entrambe le squadre – due storiche tifoserie note per la loro secolare rivalità sportiva, potranno seguire l’attesissimo derby della Sicilia in diretta televisiva. Saranno due infatti le emittenti che manderanno live la partita odierna: Rai Sport e l’ormai nota piattaforma streaming Eleven Sport. Il match, con fischio d’inizio oggi alle 21.00 potrà essere seguito i sui canali 57 e 557 (in HD) del digitale terrestre, sul canale 227 della piattaforma Sky, sul sito elevensports.it, se in possesso di un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-CATANIA, IL DERBY DELLA SICILIA (In aggiornamento)