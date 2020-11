Serie C – Girone C: l’Avellino cade contro il Catanzaro, vittoria per Bari e Paganese. La classifica aggiornata

Il pomeriggio del Girone C di Serie C finisce qui.

La nona giornata del girone meridionale della terza divisione italiana è iniziata con il match delle 15.00 tra Avellino e Catanzaro, con i calabresi vittoriosi sugli irpini con il risultato finale di 3-1. Con lo stesso orario di partenza, la la gara tra Viterbese e Paganese termina 1-0 in favore dei campani. Nel match delle 17.30, invece, si sono affrontati Bari e Juve Stabia, con i pugliesi vittoriosi per 2-0. Infine, l’incontro delle ore 18.00 ha visto scendere in campo Turris e Potenza, con quest’ultimi che portano a casa i tre punti grazie al risultato finale di 2-0. Di seguito, la classifica aggiornata del Girone C di Serie C al termine di tutte le gare pomeridiane di domenica 8 novembre.

Palermo-Catania, il derby di Sicilia torna in Serie C: riti, sogni e speranze dei tifosi per la partita dell’anno

Avellino-Catanzaro 1-3 (15.00)

Viterbese-Paganese 0-1 (15.00)

Bari-Juve Stabia 2-0 (17.30)

Turris-Potenza 0-2 (18.00)

LA CLASSIFICA

Ternana 21

Teramo 17

Bari 17

Avellino 14

Turris 14

Juve Stabia 13

Catanzaro 12

Vibonese 9

Foggia 9

Paganese 9

Potenza 9

Virtus Francavilla 8

Catania 8

Monopoli 8

Bisceglie 7

Viterbese 6

Cavese 5

Casertana 3

Palermo 2