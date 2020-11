Sarà Luigi Carella di Bari l’arbitro di Juve Stabia-Palermo, gara in programma giovedì 22 novembre alle ore 15.00 allo Stadio “Romeo Menti”, e valida per la decima giornata del campionato di Serie C-Girone C.

Il fischietto barese sarà coadiuvato Giuseppe Di Giacinto di Teramo, Giulio Basile di Chieti e Giorgio Vergaro di Bari.