Sarà Eduart Pashuku di Albano Laziale l’arbitro di Palermo-Teramo, gara per la ventesima giornata del campionato di Serie C-Girone C (la prima del girone di ritorno) e in programma domenica 24 gennaio alle ore 12.30 allo Stadio “Renzo Barbera”.

Il fischietto sarà coadiuvato da Khaled Bahri di Sassari, da Simone Piazzini di Prato e Michele Delrio di Reggio Emilia.