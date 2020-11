Serie C-Girone C, sarà Daniele Perenzoni di Rovereto l’arbitro di Catanzaro-Palermo

Sarà Daniele Perenzoni di Rovereto l’arbitro di Catanzaro-Palermo, gara in programma mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 allo Stadio“Nicola Ceravolo” e valida per il recupero della la settima giornata del campionato di Serie C-Girone C.

Il fischietto veneto sarà coadiuvato da Rosario Caso di Nocera Inferiore, Stefano Montagnani di Salerno e Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

