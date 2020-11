Sarà Paolo Bitonti di Bologna l’arbitro di Palermo-Potenza, gara in programma mercoledì 18 novembre 2020 alle ore 15.00 allo Stadio “Renzo Barbera” e valida per il recupero della seconda giornata del campionato di Serie C-Girone C.

Il fischietto bolognese sarà coadiuvato da Amedeo Fine di Battipaglia, Antonio Piedipalumbo

di Torre Annunziata e Daniele Rutella di Enna.