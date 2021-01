Serie C-Girone C, Potenza-Palermo: arbitra Luca Zufferli di Udine

Sarà Luca Zufferli di Udine l’arbitro d Potenza-Palermo, gara in programma sabato 30 gennaio alle ore 14.30 allo Stadio “Alfredo Viviani”, e valida per la 21esima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la seconda del girone di ritorno.

Il fischietto sarà coadiuvato da Giuseppe Di Giacinto di Teramo, Giulio Basile di Chieti e Francesco Carrione di Castellammare di Stabia.