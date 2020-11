Sarà Mario Vigile di Cosenza l’arbitro di Palermo-Monopoli.

Il fischietto calabrese sarà coadiuvato da Domenico Fontemurato di Roma 2, Francesco Ciancaglini di Vasto e Mario Perri di Roma 1: la sfida, in programma domenica 29 novembre alle ore 15.00 allo Stadio “Renzo Barbera”, è valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.