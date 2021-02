Sarà Andrea Bordin di Bassano del Grappa l’arbitro di Palermo-Bisceglie, gara in programma domenica 14 febbraio allo Stadio “Renzo Barbera”, valida per la gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la quinta del girone di ritorno.

Il fischietto veneto sarà coadiuvato da Andrea Zezza di Ostia Lido, Mario Pinna di Oristano e Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.