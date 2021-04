Serie C-Girone C, Monopoli-Casertana 0-1: la firma di Cuppone, la gioia di Guidi. Campani sul treno playoff. La classifica

Termina 0-1 il match del Veneziani.

Successo esterno per la Casertana del tecnico Guidi che grazie al gol di Cuppone, al 33′ del primo tempo, supera la compagine di Scienza nel recupero della trentatreesima giornata di del Girone C di Serie C. La squadra campana, grazie a questa vittoria esterna, resta agganciata al treno playoff, con 44 punti in classifica, mentre la compagine pugliese resta ferma a quota 40 punti, all’undicesimo posto in classifica.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Ternana 87

Avellino* 66

Bari* 59

Catanzaro** 58

Catania* 55

Juve Stabia** 52

Foggia*** 47

Palermo* 46

Teramo* 45

Casertana** 44

Monopoli** 40

Viterbese * 39

Virtus Francavilla 37

Potenza 35

Turris* 35

Vibonese* 32

Paganese* 27

Bisceglie*27

Cavese* 19