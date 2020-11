Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la dodicesima giornata di andata del Campionato di Serie C-Girone C 2020/21 in programma sabato 21 novembre. Riposa il Palermo, che avrebbe dovuto disputare il derby contro il Trapani, definitivamente escluso dall’attuale campionato.

Di seguito, l’elenco completo.