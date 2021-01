Serie C-Girone C: la Ternana continua a vincere, battuto anche il Monopoli. Risultati e classifica

La squadra di Lucarelli non si ferma più.

L’incontro valido per la 18^ giornata del girone C di Serie C tra Ternana e Monopoli è terminato 2-1 per i padroni di casa. Le Fere, allo stadio “Liberato Liberati”, continuano la loro corsa in vetta alla classifica grazie alle reti messe a segno da Vantaggiato su calcio di rigore (10′) e da Defendi. Il club pugliese, al minuto 44 del primo tempo, ha provato a riaprire la gara con il gol di Starita, ma gli umbri non si sono arresi e hanno guadagnato i tre punti.

CLASSIFICA

Ternana 43*

Bari 35*

Avellino 28*

Teramo 28*

Catanzaro 27**

Catania 27*

Foggia 27**

Turris 26*

Palermo 24*

Juve Stabia 22***

Vibonese 20*

Virtus Francavilla 19*

Monopoli 16*

Potenza 16*

Viterbese 15*

Casertana 15***

Bisceglie 14 **

Paganese 12*

Cavese 8*

* riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l’esclusione del Trapani