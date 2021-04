Serie C, girone C: la Cavese ritrova il successo perduto, sconfitto il Teramo. La classifica aggiornata

Cavese–Teramo apre le sfide della domenica legate al girone C di Serie C.

Successo non preventivato quello ottenuto dai padroni di casa che hanno superato per 1-0 la compagine abruzzese. La rete che ha deciso le sorti del match è stata messa a segno da Matino al 23′. Tre punti che cambiano poco la classifica dei campani che comunque battono un colpo in vista dei play-out, sconfitta che brucia quella rimediata dai biancorossi che restano fermi a quota 45.

RISULTATI

Avellino-Bari 1-0 (giocata sabato)

Palermo-Vibonese 0-0 (giocata sabato)

Cavese-Teramo 1-0 (giocata alle 12.30)

Catania-Potenza (ore 15.00)

Monopoli-Paganese (ore 15.00)

Turris-Ternana (ore 15.00)

Bisceglie-Virtus Francavilla (ore 17.30)

Viterbese-Casertana (lunedì ore 21.00)

Juve Stabia-Catanzaro (mercoledì ore 15.00)

riposa: Foggia

CLASSIFICA

1. Ternana* – 84

2. Avellino* – 66

3. Bari* – 59

4. Catanzaro** – 58

5. Catania** – 52

6. Juve Stabia**– 52

7. Foggia*** – 47

8. Teramo* – 45

9. Palermo** – 43

10. Casertana*** – 41

11. Virtus Francavilla* – 37

12. Monopoli**** – 37

13. Viterbese** – 36

14. Potenza* – 35

15. Turris** – 35

16. Vibonese* – 32

17. Paganese** – 27

18. Bisceglie** – 24

19. Cavese*– 19

*(Una partita in meno)