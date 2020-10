Serie C – Girone C: Juve Stabia-Cavese 2-0, per l’Avellino segna ancora D’Angelo contro il Foggia. La classifica aggiornata

Terminano le gare del girone C di Serie C di questa sera.

I match validi per la sesta giornata del campionato sono andati in scena a partire dalle ore 20.45. Per il girone meridionale, Foggia e Avellino si sono date battaglia fino al 90′, mentre la Juve Stabia ha incontrato la Cavese. Rispettivamente, l’incontro tra pugliesi e campani è terminato 2-1 in favore della squadra di Braglia: la gara la apre Sonny D’Angelo al 35′ e il raddoppio dei Lupi lo firma Santaniello al 63′; per i Satanelli ha provato a riaprirla Vitale al minuto 87 senza portare a termine la rimonta. Le Vespe, invece, hanno portato a casa i tre punti nella vittoria contro la Cavese grazie ai gol di Mastalli (60′) e di Vallocchia (90’+4′).

Palermo: rinviato il match contro il Catanzaro di domenica 25 ottobre

Di seguito, la classifica aggiornata del Girone C di Serie C.

Ternana 12

Teramo 11

Bari 11

Turris 10

Juve Stabia 10

Avellino 10

Vibonese 8

Catanzaro 8

Bisceglie 7

Catania 6

Potenza 5

Viterbese 5

Monopoli 5

Foggia 3

Casertana 3

Paganese 3

Virtus Francavilla 2

Cavese 1

Palermo 1 **

Trapani (escluso)

** 2 gare da recuperare