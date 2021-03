Serie C, girone C: Juve Stabia a valanga, vince il Foggia e cade la Casertana. Risultati e classifica

30a giornata di Serie C girone C.

Nelle tre partite che si sono disputate nel pomeriggio sono arrivati altrettanti successi. Juve Stabia a valanga sulla Turris grazie a un super Marotta autore di una tripletta: 4-1 finale per i campani firmato dalla rete di Garattoni. Successo di misura per il Foggia che supera 1-0 la Cavese grazie alla rete di Balde, in zona salvezza vince anche il Bisceglie che espugna 1-0 il campo della Casertana grazie a un gol di Rocco nel primo tempo.

RISULTATI

Catania-Teramo 0-1

Catanzaro-Virtus Francavilla 1-0

Monopoli-Avellino 1-1

Ternana-Bari 2-1

Potenza-Vibonese 2-2

Paganese-Palermo 0-1

Casertana-Bisceglie 0-1

Foggia-Cavese 1-0

Juve Stabia-Turris 4-1

riposa: Viterbese

LA CLASSIFICA

Ternana** 66

Avellino* 57

Bari* 52

Catanzaro* 48

Catania* 43

Juve Stabia* 43

Foggia* 43

Teramo* 42

Palermo 39

Casertana** 37

Viterbese* 34

Monopoli* 33

Turris* 31

V.Francavilla 31

Potenza** 28

Vibonese* 27

Paganese 24

Bisceglie** 24

Cavese*** 16

* una gara in meno

** due gara in meno

*** tre gare in meno

Catania -2 punti di penalizzazione