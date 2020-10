Serie C – Girone C: il Teramo batte la Paganese e vola in graduatoria. La classifica aggiornata

Paganese-Teramo termina con il risultato di 1-2.

Il club abruzzese continua a vincere nel girone C di Serie C: nel match contro la Paganese sono loro a portare a casa i tre punti. La doppietta di Ilari vale la vittoria in trasferta nonostante il momentaneo gol del pari dei campani con Guadagni. Così il Teramo vola in classifica a quota 17 punti all’ottava giornata di campionato, di seguito la classifica aggiornata.

Teramo 17

Ternana 15

Bari 14

Avellino 14

Turris 11

Juve Stabia 10

Vibonese 9

Catanzaro 8

Monopoli 8

Bisceglie 7

Catania 6

Paganese 6

Viterbese 6

Potenza 5

Virtus Francavilla 5

Cavese 4

Foggia 3

Casertana 3

Palermo 1

Trapani (escluso)