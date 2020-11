Serie C – Girone C, il derby pugliese va al Foggia: prima sconfitta in campionato per il Bari. La classifica aggiornata

Foggia-Bari termina 1-0.

Vittoria di misura dei padroni di casa del Foggia che si impongono sul Bari per una rete a zero nel derby pugliese di oggi pomeriggio. Il gol vittoria per i Satanelli porta la firma di Curcio, che al 41′ del primo tempo mette a segno il penalty concesso dal direttore di gara per atterramento dello stesso attaccante in area barese. Di seguito, i risultati delle gare del girone C di Serie C giocate oggi.

Serie C – Girone C: Foggia-Bari interrota per blackout, “Zaccheria” al buio

Ternana-Catanzaro 5-1

Casertana-Turris 2-4

Potenza-Cavese 4-4

LA CLASSIFICA

Ternana 18

Teramo 17

Bari 14

Avellino 14

Turris 14

Juve Stabia 10

Vibonese 9

Catanzaro 8

Monopoli 8

Bisceglie 7

Catania 6

Paganese 6

Viterbese 6

Foggia 6

Potenza 5

Virtus Francavilla 5

Cavese 4

Casertana 3

Palermo 1

Trapani (escluso)