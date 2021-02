Serie C-Girone C, il Bari ha scelto il futuro della sua panchina: arriva Carrera, domani la firma

È giunta al capolinea l’avventura di Gaetano Auteri sulla panchina del Bari.

Un solo punto nelle ultime tre partite e il rischio di vedersi sfuggire anche il secondo posto, con l’Avellino ad un passo. Sono questi alcuni dei motivi che hanno portato la dirigenza biancorossa a riflettere sul futuro dell’allenatore ex Catanzaro, esonerato in seguito alla sconfitta maturata ieri pomeriggio contro la Viterbese.

Il nuovo tecnico del Bari, scrive il portale Gianlucadimarzio.com, sarà Massimo Carrera. Domani la firma a Roma: accordo di sei mesi con con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B. Reduce dall’esperienza sulla panchina dell’Aek Atene in Grecia, da allenatore ha vinto un campionato di Prem’er-Liga (2016-17) e una Supercoppa russa (2017) sulla panchina dello Spartak Mosca, e, in qualità di collaboratore tecnico della Juventus, la Supercoppa italiana (2012) sostituendo lo squalificato Antonio Conte. Carrera ha vestito la maglia del Bari da calciatore, collezionando 156 presenze e quattro reti tra il 1986 e il 1991.

Nello staff di Carrera, che mercoledì probabilmente dirigerà il primo allenamento, ci saranno il suo vice Colonnello e il preparatore atletico Giorgio D’Urbano.