Sarà Gino Garofalo di Torre del Greco l’arbitro di Vibonese-Palermo, gara in programma domenica 20 dicembre 2020 alle ore 15.00 e valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.

Il fischietto campano sarà coadiuvato da Davide Stringini di Avezzano, Veronica Vettorel di Latina e Michele Di Cairano di Ariano Irpino.