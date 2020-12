Sarà Luca Angelucci di Foligno l’arbitro di Foggia-Palermo.

Il fischietto umbro sarà coadiuvato dagli assistenti Roberto Terenzio di Cosenza e Vincenzo Pedone di

Reggio Calabria. Quarto ufficiale Fabio Natilla di Molfetta. La gara, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, è in programma domenica 6 dicembre 2020 alle ore 15.00 allo Stadio ” Pino Zaccheria”.