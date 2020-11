Serie C – Girone C: Foggia-Bari interrota per blackout, “Zaccheria” al buio

Foggia-Bari si ferma per alcuni minuti.

E’ in corso l’ottava giornata del girone C di Serie C e l’attenzione è rivolta allo stadio “Pino Zaccheria” di Foggia per il derby contro il Bari. Curiosa interruzione durante il primo tempo dell’incontro: al 39′ si spengono improvvisamente tutte le torri faro dell’impianto sportivo. Il direttore di gara è stato costretto ad interrompere la partita per alcuni minuti, ripresa infatti poco dopo con qualche ritardo. Le due squadre sono state costrette a fermarsi per circa 6 minuti.