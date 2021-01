Sarà Valerio Maranesi di Ciampino l’arbitro di Cavese-Palermo, gara in programma sabato 9 gennaio alle ore 14.30 allo Stadio Comunale “Simonetta Lamberti” e valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.

Il fischietto laziale sarà coadiuvato da Francesco Rizzotto di Roma 2, Orazio Luca Donato di Milano e Ermes Fabrizio di Cavaliere.