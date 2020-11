Serie C-Girone C, Capuano è il nuovo allenatore del Potenza: il post Instagram del club lucano

Ezio Capuano è il nuovo allenatore del Potenza.

Nella giornata di ieri, il club lucano ha scelto di sollevare dall’incarico Mario Somma, in seguito al rocambolesco 4-4 casalingo contro la Cavese sommato all’unica vittoria ottenuta in sette gare disputate. L’ufficializzazione del ritorno dopo dieci anni del tecnico originario di Pescopagano (Potenza) sulla panchina rossoblù, è arriva stamani con un post pubblicato direttamente sulla pagina ufficiale del Potenza. L’esordio di Capuano è previsto domenica prossima, 8 novembre, in casa della Turris.

Di seguito, il post in questione.